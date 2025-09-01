Erzurum’da Sazlıkta Erkek Cesedi Bulundu

ERZURUM’DA CESEDİN BULUNMASI

Erzurum’daki sazlık alanda bir erkek cesedi tespit edildi. D100 kara yolu yakınlarında bulunan bir otomotiv servisinin sahibi, iş yerinin çevresinde duyduğu sesler üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar sonrasında, sağlık ekipleri, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı ekipler olay yerine yönlendirildi.

AFAD EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

AFAD’a bağlı dalgıç timi, gerçekleştirilen aramada sazlık alanda bir erkek cesedine ulaştı. İş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Ahmet Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibinin duyduğu ses sonrası durumu polise ilettiklerini ifade etti. Çevrede bir süre araştırma yaptıklarını belirten Coşkun, “Işıklarla araştırma yaptık ama bir şey göremedik, polisler geldikten sonra gittik ağaçların dibine orada adamı fark ettik. Suyun üzerinde hareketsiz yatıyordu” dedi.