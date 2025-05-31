Erzurum’da Seçim Gergin Başladı

GERGİN BAŞLANGIÇ

Erzurum’daki Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın 25’inci Seçimli Olağan Genel Kurulu, başlangıçta hararetli bir atmosfere büründü. Divan başkanlığının belirlenmesi aşamasında yaşanan bir tartışma, kısa süre içinde fiziksel bir kavgaya dönüştü.

YUMRUKLARIN KONUŞTUĞU ANLAR

Genel kurul salonunda başkanlık için aday olan Figen Kat ve Zeki Akalın’ın divan başkanlığı önerisinin ardından, gerginlik zirve yaptı. Bu sırada delegelerin müdahalesi ile kargaşa sona erdi ve divan başkanlığı konusunda Turgut Aktaş’ın atanmasına karar verildi.

BAŞKANLIK İÇİN YARIŞMA

25’inci Seçimli Olağan Genel Kurul’da başkanlık için Mesrur Köseoğlu, Aykut Özbek ve Erol Ağsakallı’nın yarıştığı belirtiliyor. Bugün gerçekleştirilen genel kurulun ilk gününde faaliyet ve denetleme kurulu raporları okunarak onaylanacak. Yarın ise başkanlık için oy verme işlemi yapılacak.