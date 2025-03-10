Erzurum’da Şehit Yakınlarına 2024 Destekleri

ERZURUM’DA ŞEHİT VE GAZİ SAYILARI

2024 yılı itibariyle Erzurum’da toplam 364 şehit ve 428 gazi bulunuyor. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit yakınları ve gazilere sağlanan hizmetler kapsamında 2024 yılında bazı önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

SAĞLANAN HİZMETLER

2024 yılında, 20 kişinin istihdamı sağlandı. Bununla birlikte, 107 kişi ücretsiz seyahat kartı hizmetinden faydalandı. Ayrıca, şehit yakınları ve gazilere toplam 2 bin 662 ziyaret gerçekleştirildi. Bu yardımlar, toplumsal dayanışmayı artırmayı ve zor süreçlerinde destek olmayı hedefliyor.

YENİ PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Geride kalan yıl içerisinde toplam 16 projeye imza atıldı. Bu projeler arasında; Genç Mucitler Geleceği Kodluyor Projesi, Toprakla Gelen Engelsiz Sanat Projesi, Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi, Kardeşliğe Uzanan El Projesi gibi çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalar yer aldı. Diğer projeler ise Erzurum’un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor, Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar, Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi Gündüzlü Bakım Ünitesi, Yaşlılara Evde Bakım, Bir Kalem Bir Gelecek, Genç Yetenekler ile Sesin Yolculuğu, Okuyarak Büyüyen Nesiller, 7’den 70’e Ecdada Yürüyüş, Şehitlerimizin Emanetleriyle Okuyoruz, Tarihe Yolculuk Kültür Yolu, Erzurum Çocuk ve Gençlik Festivali, Ulusal Çocuk Formu Çeyrek Asır Buluşmaları Çocuk Hakları Komitesi projeleri oldu. Bu projeler, toplumun farklı kesimlerine hitap etmeyi amaçlıyor.