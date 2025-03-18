Erzurum’da Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

TÖRENİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ MEKAN

Erzurum’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü vesilesiyle, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda anlamlı bir tören yapıldı. Program, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından icra edildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Salonda, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir atmosferin oluşturulduğu bu özel etkinlikte, katılımcılar günün anlamını vurgulayan video gösterimi sırasında duygulu anlar yaşadı.

ÖZEL GÖSTERİ VE MADALYA TÖRENİ

Tören sırasında “Çanakkale’nin Kadın Kahramanları” adlı gösteri büyük ilgiyle izlendi. Programın sonunda, vatan için canlarını feda eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek ve Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun’un kıymetli ailelerine, şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla “Devlet Övünç Madalyaları” takdim edildi. Aynı zamanda, cesaret ve kahramanlıklarıyla milletin gurur kaynağı olan Gazi Jandarma Çavuş Abdurrakip Karagöl, Malul Gazi Piyade Er Emrah Bayram ve Malul Gazi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Erinkarlı da “Devlet Övünç Madalyası” ile onurlandırıldı. Törende madalyaları Vali Çiftçi takdim ederek, şehitlerin hatıralarına ve gazilere duyulan minnetin bir simgesi olarak bu önemli etkinliği tamamladı.