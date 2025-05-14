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Erzurum’da Sertifika Töreni Gerçekleşti

DESTEKLERİ İÇİN SERTİFİKA VERİLDİ

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri’ projesi çerçevesinde sundukları desteklerden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’a sertifika takdim etti. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu projelerde işbirliği yapmaya devam ediyor.

BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

Dr. Gürsel Bedir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirerek destekleri için teşekkür etti. Bu sırada, Bedir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’a sertifikayı takdim etti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sertifika takdimi için İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile projede yer alan ekip arkadaşlarına minnettar olduklarını belirtti. Çakmur, “Göreve geldiğimiz günden beri kurum ve kuruluşlarla aramızı hep sıcak tuttuk. Bu anlayışımızı devam ettireceğiz. İl Sağlık Müdürlüğü de paydaşlarımız arasında önemli bir yere sahip. Kıymetli müdürümüze ve projeyi yürüten arkadaşlara, kurumumuza olan ilgi ve destekleri için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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