Erzurum’da Silahlı Saldırıda Kişi Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Erzurum’da meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Şükrüpaşa Mahallesi Doğa Sokak’ta yaşandı. A.K, bir araçtan açılan ateş sonucunda yaralanarak olay yerinde bulundu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVE KOYULDU

Saldırının ardından hemen ihbar geldi ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan kişi, ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Bölgedeki incelemelerini sürdüren ekipler, saldırının faillerinin yakalanması için kapsamlı bir araştırma ve çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylı bilgiler elde edilmesi bekleniyor.