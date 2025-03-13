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Erzurum’da Sokak Satıcılarına Narkotik Operasyonu

OPERASYONUN DETAYLARI

Erzurum’da, narkotik ekipleri sokak üzerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi ve bu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik sokak satıcıları hedef alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonda 169 gram uyuşturucu madde, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek ile 161 bin 200 TL, 500 euro ve 400 dolar gibi büyük miktarlarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

GÖZALTILARIN SONUCU

Bu süreçte, Y.Ç. (38) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli olan M.D.Ü. (32), E.K.S. (33), M.K. (43), Ö.A. (34) ve A.Ş.C. (21) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, Erzurum’daki uyuşturucu ile mücadele çabalarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

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