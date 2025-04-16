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Erzurum’da SOLOTÜRK Prova Uçuşu Yapacak

2025 TURİZM BAŞKENTİ OLARAK BELİRLENDİ

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından “2025 Turizm Başkenti” olarak seçilen Erzurum, 26 Nisan 2025’te gerçekleşecek olan resmi açılış etkinlikleri ile tanıtılacak. Bu kapsamda, açılışta gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekibi, hazırlıklarına başladı ve bugün bir prova uçuşu gerçekleştirecek.

PROVA UÇUŞU DETAYLARI

Hava koşullarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, Erzurum’da çevre tanıma ve prova uçuşlarını gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre, çevre tanıma uçuşu saat 11.30’da, prova uçuşunun ise 14.00’da yapılacağı bildirildi.

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