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Erzurum’da Su Kanalına Çarpan Araç Kazası

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OTOMOBİL SU KANALINA ÇARPTI

Mehmet Zeytinli (45) kontrolündeki 37 ABL 834 plakalı araç, Aşkale’den Bayburt yönüne seyahat ederken yoldan çıkarak su kanalına çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi sonrasında kaza bölgesine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KAZADA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada, Hanife Zeytinli ile Saliha Kabacıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Hüseyin Kabacıoğlu ise Aşkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat burada yaşamını yitirdi.

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