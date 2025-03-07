Erzurum’da Şubat 2025 Denetim Sonuçları Açıklandı

DENETİM VE FAALİYETLERİN KAPSAMI

Erzurum polisi, Şubat 2025 döneminde yaptığı denetimlerde 125 bin 790 şahsı ve 19 bin 660 aracı sorguladı. 1-28 Şubat tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geniş kapsamlı denetimler ve çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bu süreçte, 125 bin 790 şahsa yönelik GBT uygulaması gerçekleştirildi ve toplamda 19 bin 660 araç kontrol edildi. Ayrıca, umuma açık 1.083 iş yeri de denetimlerden geçirildi.

CEZAİ İŞLEMLER VE YAKALAMALAR

Park ve bahçelerde 863, metruk binalarda ise 2.588 denetim yapıldı. Bu denetimler sonucunda, 665 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 343 kişi bakayadann ve aranan 188 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Erzurum polisi, suçla mücadelede etkili bir faaliyet yürüterek kentte güvenliği artırmayı amaçlıyor.

NARKOTİK OPERASYONLARI

66 narkotik madde operasyonu kapsamında, toplamda 45.935,34 gram narkotik madde ele geçirildi. Operasyonlarda, 4’ü kurusıkı olmak üzere 15 tabanca, 7 av tüfeği, 313 fişek ve 77 maksat dışı bıçak da ele geçirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdürerek, bu tür faaliyetlerle halkın güvenliğini sağlıyor.