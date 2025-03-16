Erzurum’da Şubat 2025 Konut Satışları Arttı

KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

Erzurum’da 2025 yılı Şubat ayında 731 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise aynı ayda toplam konut satışları 112 bin 818’e ulaştı. Türkiye’de konut satışları Şubat ayında, önceki yılın aynı ayına göre %20,1 oranında bir artış gösteriyor.

Konut satışlarının en fazla olduğu iller arasında sırasıyla, 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir yer alıyor. En az satışın yapıldığı iller ise 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak kaydedildi. Erzurum, ülke genelinde 2025 yılı Şubat konut satışında 33. sırada bulunuyor.

Erzurum’da 2025 yılı Şubat ayı içerisinde satılan 731 konuttan; 79’u ipotekli, 65’i ise diğer gruptan gerçekleşti. İkinci el konut satışları 259, ilk el konut satışları ise 472 olarak kaydedildi. 2024 yılının aynı döneminde Erzurum’da 693 konut satışı yapılmıştı.