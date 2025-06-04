Erzurum’da Suda Boğulma Vakaları Artıyor

SUDA BOĞULMA VAKALARINDA ARTIKLAR

Erzurum’da son 5 yıl içerisinde meydana gelen suda boğulma vakalarının büyük bir kaygı kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, havaların ısınmasıyla birlikte bu tür olayların artabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte suda boğulma vakalarının arttığını ifade eden Vali Çiftçi, “İlimizde 2020-2025 yılları arasında toplam 27 adet suda boğulma olayı vuku bulmuştur” diyerek durumun ciddiyetine işaret etti. Bu vakaların çoğunluğunun gölette, çayda ya da dere yataklarında gerçekleştiğinin altını çizen Vali Çiftçi, aileleri özellikle çocuklarını su kenarında yalnız bırakmamaları konusunda uyarıyor.

GÜVENLİ SEYAHAT İÇİN HIZ LIMITLERİNE UYALIM

Kurban Bayramı’nda seyahat edecek vatandaşlardan hız limitlerine uymalarını isteyen Vali Çiftçi, bayramın huzur ve güven içerisinde geçebilmesi için gerekli tedbirlerin planlandığını belirtti. Bayram süresince emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı tarafından toplamda 4 bin 991 personel ile güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade eden Vali, “Bayram sevincini yasa dönüştürmeyelim” çağrısında bulundu.

SİLAH RUHSATLARI HAKKINDA BİLGİLER

Görev süresi boyunca, Erzurum’da toplam 186 kişiye silah taşıma ruhsatı verildiğini belirten Vali Çiftçi, can güvenliği endişesiyle ruhsat verilecek vatandaş sayısının 92 olduğunu aktardı. Silah ruhsatı başvurularının işlem gördüğünü dile getiren Vali, “Dosyası işlem görmeyi bekleyen 52 adet dosya daha var” dedi.

SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ

Erzurum’da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli bir düşüş yaşandığını belirten Vali Çiftçi, “2024 yılının ilk 5 ayında toplam 2 bin 954 olay gerçekleşti. 2025 yılında bu sayı 2 bin 581’e gerileyerek yüzde 12.6’lık bir azalım sağlandı” dedi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da 2024 yılının ilk 5 ayında 614 olay varken, 2025 yılında bu sayının 432 olarak gerçekleştiğini belirten Vali, bu alanda da gerilemenin yüzde 29.6 olduğunu vurguladı. Suç oranlarındaki bu düşüş nedeniyle emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına teşekkür eden Vali Çiftçi, yetkililere başarı belgeleri takdim etti.