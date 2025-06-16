Erzurum’da Tarihi Etkinlik Gerçekleştirildi

ETKİNLİK YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Erzurum’un tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çekmek, doğa ve spor meraklılarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen “Tarihe Pedallıyoruz” etkinliği geniş bir katılımla yapıldı. Erzurum Valiliği’nin önderliğinde, Atatürk Üniversitesinin desteğiyle ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, bisiklet ve atlı sürüşlerin harmanlandığı bir rota üzerinden gerçekleştirildi. Etkinliğe; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Macera Off-Road Başkanı Lokman Toptaş ve ekibi ile Atçılık Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Öztürk ve ekibi katıldı. Çok sayıda öğrenci ve doğa meraklısı da etkinlikte yer aldı.

BİSİKLET VE ATLI SÜRÜŞLER İLE TARIHİ YOLCULUK

İlk kısmı bisiklet sürüşü ile yapılan etkinlikte katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik parkuru bisikletle tamamladı. Daha sonra atlı grupların katılımıyla toplam 6 kilometrelik bir parkur devam etti. Etkinlik, tarihi açıdan büyük öneme sahip olan ve Erzurum’un en yüksek savunma noktalarından biri olan Çobandede Tabyası’nda sona erdi. Çobandede Tabyası, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid döneminde Rus saldırılarına karşı inşa edilmiş 2 bin 453 rakımlı bir yerdir ve bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar, şehrin tarihi dokusu ile doğası arasında keyifli bir yolculuk yapmanın yanı sıra doğa sporlarını tarihi yerlerle birleştirerek farklı bir deneyim yaşadı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Erzurum’un tarihi miraslarından biri olan Çobandede Tabyasına, Valiliğimiz öncülüğünde düzenlenen ‘Tarihe Pedallıyoruz’ etkinliği kapsamında üniversitemiz olarak biz de katıldık. Bisikletçilerimiz, yamaç paraşütü ve off-road ekiplerimizle bu anlamlı organizasyonda yer alarak hem tarihi yapılarımızın unutulmamasına hem de şehrimizin turizm potansiyeline dikkat çekmeye çalıştık.” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, “Bu tür etkinliklerin gençlerimizin tarih bilinci kazanmasında ve Erzurum’un sahip olduğu eşsiz mirasın tanıtılmasında önemli bir rol oynadığına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİK COŞKUYLA TAMAMLANDI

Katılımcıların coşkulu ve duyarlı katılımıyla sona eren etkinlik, Erzurum’un tarihi yapılarının tanıtımına katkı sundu ve doğayla iç içe spor yapma şansını sundu. Etkinlik sonunda katılımcılar, tarihi ve doğal atmosferde hatıra fotoğrafları çekerek anılarını ölümsüzleştirdi.