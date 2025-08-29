Erzurum’da tekno fest yapılmasını istiyoruz

TEKNOFEST İÇİN BEKLENTİLER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da TEKNOFEST düzenlenmesi için çağrıda bulundu. Tekin, “Biz Erzurum, Erzurumlu siyasetçiler, yerel yöneticiler olarak açıkçası Erzurum’da TEKNOFEST istiyoruz. Biz de diyoruz ki ‘Erzurum TEKNOFEST için hazır.'” ifadelerini kullandı. Erzurum’a çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla gelen Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Konaklı Kayak Merkezi’nde 27’nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin açılışına katıldı. Burada, gözlem etkinliklerine katılan Tekin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ VE GENÇLERİN GELECEĞİ

Etkinliğin ardından gençlerle bir araya gelen Tekin, “Bu çocuklar, bu gençler için ne yapsak azdır diyorum. Onları yetiştiren öğretmenlere, ailelere şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Ülkenin bir hizmetkârı olarak gençlerin bilim yolculuğunda katkı sağlamak amacıyla üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini belirten Tekin, “Bu bilim sayesinde ekonomik, toplumsal katkı üretecek bilim insanlarının sayısını artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün bakanlıklarla birlikte yolumuza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Tekin, “1 milyon 100 bin kişilik bir orduyla hazırız. Bu çocuklarımıza, bu gençlere inşallah önümüzdeki yüzyılı ‘Türkiye Yüzyılı’ yapmaları için bütün imkanları seferber etmek durumundayız.” diyerek, gençlerin bilim alanında daha donanımlı olmalarını sağlamak için azami çaba göstereceklerini vurguladı.