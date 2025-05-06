Erzurum’da Teravih Namazları Unutulmadı

RAMAZAN AYINDA GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİLERİ UNUTULMADI

Erzurum’da, Ramazan ayı boyunca teravih namazlarını hatimle kıldıran din görevlileri için özel bir ödül töreni gerçekleştirildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan süresince teravih namazlarını hatimle kıldıran 29 din görevlisine ödül ve başarı belgesi takdim etti. Ayrıca, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye üçüncülüğünü kazanan Palandöken Ebu İshak Camii Müezzin-Kayyımı Engin Şahin de bu törenin bir parçası oldu.

BAŞARI BELGELERİ DAĞITILDI

Tören sırasında, Ramazan ayında teravih namazlarını hatimle kıldıran din görevlileri ile birlikte Müceldili Konağı’nda bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, bu etkinlikte kendisine eşlik eden İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Diyanet Akademisi Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak’la birlikte ödül dağıtımını gerçekleştirdi. Böylece, bu özel dönem içerisinde göstermiş oldukları çabalar, onurlandırılmış oldu.