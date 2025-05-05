Erzurum’da Terörist Yakalandı, Tutuklandı

OPERASYONDA BAŞARI

Erzurum’da jandarma ekipleri, terör örgütüne üye olan bireylerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir örgüt mensubunu ele geçirdi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı, terör örgütü üyelerini yakalamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde, “Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek ve Mala Zarar Verme” suçlarından ceza almış bir kişiyi, 3 Mayıs 2025 tarihinde Hınıs ilçesi Akçamelik Mahallesi’nde yakaladı ve adli makamlara sevk etti.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütleri ile mücadele, hız kesmeden devam edecek” ifadeleri kullanıldı.