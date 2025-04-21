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Erzurum’da Ters Yöne Giren Cip

KAZA DETAYLARI

Erzurum’da yaşanan bir trafik kazasında, ters yönde ilerleyen bir cip, başka bir otomobille çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, Erzurum Çevreyolu’nda A.Ö.B. yönetimindeki 25 AEC 710 plakalı cip, Yeni Otogar Yolu’nda refüje çıkarak karşı şerite geçtikten sonra, M.T.S. sürücülüğündeki 31 L 5188 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZANIN SONUCU

Çarpışma sonrası otomobil ters dönerken, cip yol kenarındaki bir ağaca çarparak durdu. Kazada, otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu S.B. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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