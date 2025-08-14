Erzurum’da TIR’a çarpan otomobil kazası

OTOMOBİL, TIR’IN ALTINA GİRDİ

Erzurum’da meydana gelen bir kazada, sürücüsü yol kenarında arıza nedeniyle park eden demir yüklü TIR’ın altına otomobil girdi. 18 yaşındaki Burak Kayacı, bu kazada yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Erzurum-Çat kara yolu Tuzcu Mahallesi civarında gerçekleşti. Burak Kayacı’nın kullandığı 07 BEH 713 plakalı otomobil, arıza nedeni ile yol kenarına park edilen 31 ANG 219 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin alınmasıyla birlikte, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, demir makasla otomobili keserek sürücü koltuğundaki Burak Kayacı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kayacı’nın cenazesi, hastane morguna sevk edildi.

TRAFİK AKIŞI DÜZENLENDİ

Kazanın ardından trafik akışı kontrollü şekilde devam etti. Ayrıca, çağrılan vinç yardımıyla TIR’ın dorsesi havaya kaldırılarak otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler, otomobilin durumu üzerine inceleme yaparak, içerisinde başka birinin olup olmadığını kontrol etti. İncelemede, otomobilde başka bir kişinin bulunmadığı tespit edildi. Jandarma ve polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.