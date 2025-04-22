Erzurum’da Torbacı Zanlısı Tutuklandı

ERZURUM’DA “TORBACILARA” YÖNELİK OPERASYON

Erzurum’da, sokak satıcıları olarak bilinen “torbacılar” hedef alınarak gerçekleştirilen operasyonda, bir zanlı tutuklanma cezası aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, şehir çapında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

SOKAK SATILICISI GÖZALTINA ALINDI

Bu çerçevede ekipler, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve kullanma aparatının yanı sıra 4 bin 900 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulanan zanlı, ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılıp tutuklandı.