Haberler

Erzurum’da Trafik Kazası: 9 Yaralı

TRAFAK KAZASI NEDENİYLE YARALILAR VAR

Erzurum’un Tekman ilçesinde bir trafik kazası yaşandı ve olayda 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Tekman-Gökoğlan kara yolunun 5’nci kilometresinde gerçekleşti. Erence Mahallesi yakınlarındaki viraja kontrolsüz bir biçimde giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

YARALILARA MÜDAHALE YAPILDI

Kaza sonucunda araç içindeki 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ilçe hastanesi ve şehir hastanesine götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi alındı. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Volkan Konak’ın Cenazesi Alkışlarla Karşılandı

Karadenizli sanatçı Volkan Konak, KKTC'deki sağlık sorunlarının ardından vefat etti. Cenazesi Trabzon'un Maçka ilçesinde sanat camiasının katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle anıldı.
Haberler

TFF, Dört Kulübü PFDK’ya Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Beşiktaş, Kayserispor ve Bodrum FK'yı disiplin ihlalleri nedeniyle disiplin kuruluna gönderdi. Ayrıca, Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu da disiplin sürecine tabi tutuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.