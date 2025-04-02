Erzurum’da Trafik Kazası: 9 Yaralı

TRAFAK KAZASI NEDENİYLE YARALILAR VAR

Erzurum’un Tekman ilçesinde bir trafik kazası yaşandı ve olayda 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Tekman-Gökoğlan kara yolunun 5’nci kilometresinde gerçekleşti. Erence Mahallesi yakınlarındaki viraja kontrolsüz bir biçimde giren iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

YARALILARA MÜDAHALE YAPILDI

Kaza sonucunda araç içindeki 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ilçe hastanesi ve şehir hastanesine götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bilgisi alındı. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.