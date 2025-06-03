Erzurum’da Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFFİK KAZASI VE SÜRÜCÜ TARTIŞMASI

Erzurum’da gerçekleşen bir trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, park etmiş bir araca çarptı. Kaza, gece saat 03.00 sularında Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 27 KG 596 plakalı araçta bulunan sürücü, yanında bulunan kadınla tartışma yaşamış ve bu esnada direksiyon kontrolünü kaybederek 25 ACN 806 plakalı park halindeki otomobile arkadan çarpmış.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazanın ardından araçta bulunan kadın, durumu polis ekiplerine bildirerek sürücüden şikayetçi olduğunu ifade etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, şikayetçi olan kadını sağlık raporu alınması amacıyla hastaneye götürdü. Hastanede gerekli işlemleri tamamlanan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine yönlendirildi.

ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kaza sonrası, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaza yapan araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.