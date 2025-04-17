Erzurum’da Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFİK KAZASI ERZURUM’DA MEYDANA GELİYOR

Erzurum’un Aziziye ilçesinde, Dadaşkent girişi köprülü kavşak önünde sıkışmalı bir trafik kazası gerçekleşti. İki otomobilin çarpışması sonucunda, 2’si ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan bir vatandaşı kurtarmak için müdahalede bulundu.

KAZAYA NEDEN OLAN OTOMOBİLLER

Kazada, E.H.K. yönetimindeki 25 AEH 395 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yaren Y. yönetimindeki 25 AY 787 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan Gönül Y., Melek Ç., Başak O. ve Esin K. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEME YAPIYOR

Kazanın ardından, polis ekipleri olayla ilgili inceleme çalışmalarına devam ediyor. Yaralıların durumu ve kazanın nedenine ilişkin daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.