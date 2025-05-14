Erzurum’da Trafik Kazasında 3 Yaralı

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Erzurum’da bir gelin arabasının yer aldığı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı. Olay, Erzurum- Erzincan kara yolunda gerçekleşti. R.S. tarafından kullanılan 69 ABA 483 plakalı gelin arabası, O.D. yönetimindeki 25 LR 799 plakalı araca çarptı.

Olay Yeri Müdahalesi

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Kazada hafif şekilde yaralanan O.D, R.S. ve M.S. ambulanslarla kente ait hastaneye taşındı. Kazanın ardından, kara yolunda trafik bir süre kontrollü bir şekilde sürdürüldü ve kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.