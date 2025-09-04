Haberler

Erzurum’da Trafik Kazasında Kavga Yaşandı

TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN KAVGA

Erzurum’da maddi hasara neden olan bir trafik kazası sonrasında kavga meydana geldi. Kentin merkezi Yoncalık Karayolları Kavşağı’nda İ.K. yönetimindeki 06 CCA 708 plakalı hafif ticari araç, M.Ç. idaresindeki 25 ADN 267 plakalı asansörlü nakliye kamyonu ile çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler arasında başlayan bir tartışma, yakınlarının olay yerine gelmesiyle büyüdü.

KAVGA VE YARALILAR

Hafif ticari aracın sürücüsü M.G, Y.B. ile diğer aracın sürücüsü M.Ç. ve akrabaları C.Ç, O.Ç, B.Ç, Ş.Ç. arasında sopalı ve yumruklu bir kavga çıktı. Kavgada M.G, O.Ç. ve Ş.Ç. yaralandı. Olayı duyup gelen sağlık ve polis ekipleri, ihbar üzerine hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Polisin müdahalesiyle kavga sona erdi ve yaralılar sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere taşındı.

POLİS MÜDAHALESİ VE ARAÇLARIN DURUMU

Olayın hemen ardından, polis ekipleri tarafları karakola götürdü. Kazada hasar gören araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

