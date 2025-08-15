Erzurum’da Turizm Çalıştayı Yapıldı

ÇALIŞTAYIN AMACI

Erzurum’da, Valilik ile Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) işbirliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin turizmini geliştirmek amacıyla bir çalıştay düzenlendi. Palandöken Dağı’ndaki bir otelde yapılan çalıştayda söz alan Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, kentin coğrafi yapısının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Daha önce birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapıldığını belirten Çelik, “Erzurum, iklimi ve modern tesisleriyle geçmişte ev sahipliği yaptığı birçok uluslararası organizasyonla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli spor merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Şehrimiz kış sporlarından yüzmeye, futboldan buz sporlarına kadar pek çok branşta güçlü bir altyapıya sahip.” şeklinde konuştu.

HedefLER VE PLANLAMALAR

TUROYD Başkanı Tayfun Sancar, bu çalıştayın turizmi sağlıklı bir şekilde yönetme amacını taşıdığını ifade etti. Çalıştay sırasında turizmdeki kalifiye eleman gereksinimi ve bölgesel sorunlar üzerinde çok sayıda fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Sancar, “Kalifiye eleman ve bölgesel sorunlarda işbirliğiyle geniş kapsamlı turizmi hedeflemek için neler yapılabileceğinin planlarını hazırlamak ve kamu nezdinde anlatarak çözüm ortağı olmak istiyoruz. Bu sorunlar sadece özelde değil, kamuda da var. Önemli olan biz bunların çözümünü nasıl buluruz noktasındayız. Bunun için Valiliğimizle işbirliği yaptık.” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR

Çalıştaya, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol ve otel yöneticileri katılım gösterdi. Bu organizasyon, bölgenin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.