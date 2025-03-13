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Erzurum’da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Erzurum’da jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalara yoğunlaştı. Bu süreçte, ekipler 798 gram bonzai, 2 gram kubar esrar, 43 gram metamfetamin ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında toplam 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bu kişilerden 7’si, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığı narcotik suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecek” ifadeleri yer aldı.

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