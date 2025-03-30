Erzurum’da Vatandaşlar Sabah Namazı Sonrası Camiye Akın Etti

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU KAMİLİK İLE YAŞANDI

Erzurum’da vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın coşkusunu yaşamak amacıyla sabah namazı sonrası camilere akın etti. Bayram namazını kılmak için bir araya gelen kalabalık, Oltu Merkez Camii’nde yoğunluk oluşturdu.

İMAM HATİBİNİN SOHBETİ

Oltu Merkez Camii İmam Hatibi Orhan Coşkun, sabah namazından sonra bayramın önemine dair bir sohbet yaptı. İmam Hatip Coşkun, Müslümanların Ramazan Bayramı’nın manevi değerlerine vurgu yaptıktan sonra, cemaatle birlikte Bayram Namazı’nın nasıl kılınacağına dair bilgiler verdi. Namaz sonrası ise dua ederek cemaatin bayram sevincine ortak oldu.

BAyRAMLAŞMA GELENEĞİ SÜRÜYOR

Camide, cemaat arasında bayramlaşma geleneğine de yer verildi. İlçe halkı, birbirlerine iyi dileklerde bulunarak bayram sevincini paylaşırken, Ramazan’ın manevi atmosferi hala etkisini sürdürdü.