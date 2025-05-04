Erzurum’da Yanan Araçta Hasar Oluştu

YANGIN DURUMU VE OLAY YERİ
Erzurum’da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar meydana geldi. N.K. yönetimindeki 25 ACG 917 plakalı hafif ticari araç, Erzurum Valiliği’nin karşısındaki Doktor Refik Saydam Caddesi’nde ilerlemekteyken aniden yanmaya başladı.
İTFAİYE EKİPLERİNE İHBAR
Aracın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olayın ardından hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlıca kontrol altına alarak söndürdü. Bu olay sonucunda yanan hafif ticari araçta ciddi bir hasar oluştu.