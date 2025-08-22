Haberler

Erzurum’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGINLA MÜDAHALE HIZLI OLDU

Erzurum’da yaşanan ot yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü otluk bir alanda yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN YETKİNLİĞİ

Yangın yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yaptıkları çalışma ile alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin yakınındaki evlere ulaşmadan söndürülmesi, mahalledeki herkesin derin bir nefes almasını sağladı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak polis, inceleme ve araştırmalarını sürdürüyor.

