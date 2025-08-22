Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Erzurum’da yaşanan örtü yangını, evlere ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Merkeze bağlı Palandöken ilçesinin Yukarı Köşk Mahallesi’nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHELE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 3 bin metrekare alanın zarar gördüğü bildirildi.