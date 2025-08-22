Haberler

Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Erzurum’da yaşanan örtü yangını, evlere ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Merkeze bağlı Palandöken ilçesinin Yukarı Köşk Mahallesi’nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHELE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 3 bin metrekare alanın zarar gördüğü bildirildi.

Zelenskiy Ve Rutte Kiev’de Buluştu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Kiev'de görüştü. Görüşmede, Avrupa güvenliği ve Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları öncelikli konular oldu.
Antalya’da Motosikletli Polis Başarı Elde Etti

Antalya'da motosikletli polis timleri, son iki haftada 158 kişiyi gözaltına alarak çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirdi.

