Erzurum’da Yangın Korkuttu, İtfaiye Geldi

BAÇA YANGINI KORKUTTU

Cumhuriyet Caddesi’nde, Erzurum’un en yoğun bölgelerinden birinde çıkan baca yangını oldukça paniğe neden oldu. Yangın, bir tavuk döner lokantasının bacasından kaynaklandığı düşünülerek, aniden alevler ve dumanlar gökyüzüne yükselmeye başladı. Alevlerin yükselişi, şehrin birçok yerinden görülebilirken, dumanlar da Cumhuriyet Caddesi’ni kapladı.

İLK MÜDAHALE ESNAFTAN

Yangını ilk fark edenler arasında yer alan esnaf, duruma hemen müdahale ederek yanan bacaya su hortumuyla su sıktı. İhbar gelmesiyle olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar, işyerlerinde bulunan yangın söndürme cihazlarıyla yangını kontrol altına almaya çalıştı.