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Erzurum’da Yangında Yatalak Hasta Hayatını Kaybetti

YANGINDA YATALAK HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Karaşeyh Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen yangında, evde yatan hasta olan Ahmet Aktaş hayatını kaybetti. Alınan bilgiler doğrultusunda, yangının sebebi olarak soba veya sigara gösteriliyor.

ALEVLER HIZLA BÜYÜMEDİ

Eski muhtar olduğu bilinen Aktaş’ın, yangın anında evinde bulunduğu ve yatağa bağlı yaşadığı öğrenildi. Yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin etraftaki evlere sıçramasını engelleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtiliyor.

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