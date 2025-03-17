Erzurum’da Yaşlı Nüfus Artış Gösterdi

YAŞLI NÜFUSUN ARTIŞI

Erzurum’da 65 yaş ve üzeri “yaşlı nüfus” olarak tanımlanan vatandaş sayısı 74 bin 436’ya ulaştı. Bu sayı, toplam nüfusun yüzde 10’unu kapsıyor. Ülkemizde yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken, son beş yılda %20,7 artarak 2024 yılı itibarıyla 9 milyon 112 bin 298’e yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında %9,1 iken, 2024 yılına gelindiğinde bu oran %10,6’ya çıkıyor. 2024 yılı verilerine göre yaşlı nüfusun %44,6’sını erkekler, %55,4’ünü kadınlar oluşturuyor.

ERZURUM TÜM NÜFUS VERİLERİ

Erzurum’un toplam nüfusu 745 bin 5 olarak kaydedildi. Bu nüfusun 371 bin 693’ü erkek, 373 bin 312’si kadınlardan oluşuyor. Erzurum’da 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus 74 bin 436 olarak belirlendi. Bu nüfusun 33 bin 307’si erkek, 41 bin 129’u ise kadın şeklinde kayıtlara geçti. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı şehir bazında yüzde 10 olarak ifade ediliyor.

HANEHALKI İSTATİSTİKLERİ

Erzurum’da en az bir yaşlı birey bulunan toplam hanehalkı sayısı 55 bin 121 olarak belirlendi. Hanehalkı tipi istatistikleri incelendiğinde; tek kişilik hanehalkı 13 bin 644, sadece tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı 26 bin 831, en az bir çekirdek ailenin yanı sıra diğer bireylerden oluşan hanehalkı 13 bin 682 ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden meydana gelen hanehalkı 964 olarak kaydedildi. Erzurum’da en az bir yaşlı birey bulunduran hanehalklarının toplam hanehalkı sayısına oranı yüzde 26,7 olarak açıklandı. Tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam hanehalkı içindeki oranı yüzde 6,6 olurken, tek kişilik hanehalkları arasında yaşlı bireylerin oranı ise %36,4 oldu. Cinsiyete göre tek kişilik yaşlı hanehalklarında erkeklerin oranı %26, kadınların ise %74 olarak belirlendi.