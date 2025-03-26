Erzurum’da Yetenek Taraması Projesi Sürüyor

YETENEK TARAMASI DEVAM EDİYOR

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün ortak bir şekilde gerçekleştirdiği ‘Yetenek Taraması’ çalışmaları sürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar yaklaşık 12 bin ilkokul 3. sınıf öğrencisine yetenek taraması yapmayı planladıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı antrenörler ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevlendirilen Beden Eğitimi Öğretmenleri, okullarda sporcu yetenek taraması gerçekleştiriyor.

AZİZİYE VE PALANDÖKEN’DEN YAKUTİYE’YE

Aziziye ve Palandöken ilçelerinde yetenek taraması uygulamasını tamamlayan 22 antrenör ve 2 beden eğitimi öğretmeni, şu günlerde Yakutiye ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taramasına devam ediyor. Genel koordinatörlük görevi Hakan Ülgü ile Ahmet Delice tarafından yürütülen Yetenek Taraması Projesi, Ramazan Bayramı sonrası Yakutiye ilçesindeki taramaların tamamlanmasıyla birlikte şehir dışındaki diğer ilçelere geçiş yapacak.

Spor yetenek taramasını, öğrencilerin aileleri ve beden eğitimi öğretmenleriyle birlikte izleyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı sonuna kadar 20 ilçede ‘Yetenek Taraması’ projesini tamamlayacaklarını belirtti. Projeyi dikkatle takip eden Çakmur, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bu önemli projenin ülkemize yeni sporcular kazandıracağına inanıyorum. Son yıllarda, bu yetenek taramaları sayesinde birçok başarılı sporcu yetişti ve sporcularımız uluslararası alanlarda dereceler elde etti” dedi.

KEŞFEDİLEN YETENEKLER YÖNLENDİRİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan protokol doğrultusunda Türkiye’de sportif yetenek taraması yapılmakta ve yetenekli çocukların uygun spor branşlarına yönlendirilmesi sağlanmakta. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “20 ilçemizde 3. sınıfta okuyan yaklaşık 12 bin öğrencinin ölçümlerini gerçekleştireceğiz. 6 ay süren eğitim sonunda çocukların hangi spor branşına yönlendirileceği belirlenecek” dedi.