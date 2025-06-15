Erzurum’da Yürüyüş, Gazze İçin Protesto Edildi

ERZURUM’DA YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Erzurum’da sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları, “Vicdanların kapısı açılsın, Gazze nefes alsın” sloganıyla İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Kent merkezindeki Lala Paşa Cami önünde bir araya gelen kalabalık, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla birlikte çeşitli dövizler ve pankartlar taşıyarak Yakutiye Medresesi yönüne ilerliyor.

AÇIKLAMA YAPILDI

Grupla ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Naci Ceviz, Gazze ablukasını delmek amacıyla yola çıkan sivillere dikkat çekiyor. Binlerce aktivistin insani yardım ulaştırmak ve Refah Sınır Kapısı’nı açmak için tarihi bir yürüyüş düzenlediklerini söyleyen Ceviz, “Farklı dinlerden, farklı ırklardan, farklı kültürlerden ve farklı dilleri konuşan insanlar tek yürek bir paydada buluştu. Zulme sessiz kalmamak için buradayız… Uzun yıllar boyunca Filistin’de her gün birer, ikişer şehit verilirken sustuk. Zalimler yanı başımızda, içimizde büyüdüler. Batı’nın, Orta Doğu’nun tek demokratik ülkesi olduğuna inandıkları zavallı Avrupalı palavralarını yutturdular ve mazlum rolü oynadılar. Ancak artık zulümleri o kadar arttı ki, batılı halklar bile ‘artık zulüm bizdense ben bizden değilim’ diye haykırmaya başladı” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN OLMAYANLAR DA DESTEK VERİYOR

Filistinli öğretim görevlisi İsa Baraıjıa, Gazze sınırına gidenlerin çoğunun Müslüman olmadığını vurguluyor. Mavi Marmara gemisinin yola çıktığında 600’ün üzerinde kişinin bulunduğunu hatırlatan Baraıjıa, “Bugün açlığa ve katliama maruz kalan bir halk var. O zaman 600 insan yola çıkmışken, bugün sadece 12 kişi yola çıktı. O zaman çoğu Müslümandı, bugünse çoğu gayrimüslim. Bu, düştüğümüz acı durumu hatırlatıyor. Zulmü durdurmak için yola çıkanlara dua ediyoruz. İnşallah yakın zamanda Gazze zafere kavuşacak ve Filistin özgür olacaktır” diyor.

Yürüyüş, dua edilmesiyle sona eriyor.