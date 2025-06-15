Erzurum’da Yüzde 50 İndirim Kampanyası Başladı

YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASI YÜKSEK İLGİ GÖRDÜ

Erzurum’daki bir züccaciye mağazasının açılışında düzenlenen yüzde 50 indirim kampanyası, büyük bir ilgi ile karşılandı. Sabahın erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen vatandaşlar, yoğun kalabalığa yol açtı. Bu yoğunluk nedeniyle bazı müşteriler ezilme tehlikesi yaşarken, güvenlik görevlileri sık sık uyarılarda bulundu. Kalabalığı kontrol etmekte zorlanan mağaza yetkilileri, zaman zaman kapıları kapatmak zorunda kaldı. Kentteki alışveriş merkezinde yeni faaliyete geçen züccaciye mağazası, sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla birlikte, tüm ürünlerde geçerli olan kampanyasına büyük bir ilgi topladı.

MAĞAZA ÖNÜNDE KALABALIK OLUŞTU

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, mağaza açılmadan saatler öncesinde alışveriş merkezi önünde toplandı. Özellikle kadınların ön planda olduğu bu kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte mağazaya akın etti. Güvenlik önlemlerine rağmen yaşanan yoğunluk nedeniyle, beklenen açılış saatinde kapılar bir saat önce açıldı. İzdiham sırasında birçok ürünün raflardan düşüp kırılması dikkat çekti. Kalabalığı kontrol altında tutmak için müşteriler 100’er kişilik gruplar halinde içeri alındı. Ancak içeri girmeye çalışanlar arasında zaman zaman arbede yaşandı ve bazı vatandaşlar sıkışıklık nedeniyle zor anlar geçirdi.

AVM MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMALARI

AVM Müdürü Erhan Kamacı, açılışın yüksek ilgi gördüğünü belirterek, “Böyle bir kalabalık bekliyorduk ama bu denli yoğunluk bizi bile şaşırttı. AVM’nin tüm güvenlik ekibini bu alana yönlendirmek zorunda kaldık. İzdihamı önlemek için içeri alımları kontrollü yapıyoruz. İki gün sürecek kampanya boyunca herkese yetecek kadar ürün var. Tek korkumuz insanların birbirine zarar vermesi” dedi.

Mağazaya girmek için 3 saat bekleyen Hamza Güzelbaba, “Sadece birkaç parça ürün almak için saatlerce bekledim. Yorucuydu ama değdi” diye konuştu.