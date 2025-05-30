Erzurum’daki Heyelan İçin Acil Önlemler Alındı

UZUNDERE İLÇESİNDE HEYELAN SONRASI ALINAN ÖNLEMLER

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Komisyon Kurulu, Uzundere ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası çeşitli önlemler aldı. Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlık ettiği toplantıda, jeoloji mühendislerinin her gün bölgedeki hareketliliği takip edeceği vurgulandı. Ayrıca, burada yapılaşmaya izin verilmemesi, heyelanı tetikleyici sulama yöntemlerinden kaçınılması ve DSİ tarafından büyük taş kütleleriyle set yapılması kararı alındı.

HEYELANIN ETKİLERİ VE TEDBİRLER

Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde 25 Mayıs sabahı meydana gelen heyelan, mahalle yollarında 1-2 metrelik çökmelere neden oldu. Bu olaya bağlı olarak 3 evde ağır, 35 evde ise hafif ve orta dereceli hasar oluştu. Ayrıca, bahçe ve sera alanları da toprak kaymasından zarar gördü. Yaralanma veya ölüme yol açmayan heyelan sonrası 38 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Yaşanan çökmeler nedeniyle mahalle yolu güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı ve ulaşım eski Çağlayan Mahallesi yolundan sağlandı.

KURULUN GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI

İl Afet ve Acil Durum Komisyon Kurulu, heyelanla ilgili çalışmalarını gözden geçirmek üzere toplandı. Yapılan toplantıda, jeoloji mühendisleri tarafından her gün heyelan bölgesinde ölçüm yapılacağı kararlaştırıldı. Boşaltılan 38 konutun bir süre daha kullanılamayacağına da dikkat çekildi. Kurulda alınan maddeler ise şu şekilde sıralandı: “Ağır hasarlı konutların yerine uygun bir alanda konteyner kurulması, risklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi, 38 konutun tahliye kararı ve bir süre kullanılmaması için tedbirlerin alınması, heyelanlı bölgede yapılaşmaya izin verilmemesi, elektrik ve su taliatlarının yapılmaması, enerji verilmesi ile ilgili iş birliği yapılması, sulama yöntemlerinin heyelanı tetiklememesi için vatandaşların uyarılması, hasar tespitlerinin yapılması, Tortum Çayı’nda çalışma yapılamaması gibi önlemler alınması gerektiği vurgulandı.” Ayrıca, yapılan çalışmaların heyelan hareketinin tamamlanması, harita çalışmalarının ve kesitlerin oluşturulması akabinde yapılacağı bildirildi.