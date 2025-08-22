Erzurum’daki Kayaklı Koşu ve Biatlon Tesisleri, Yıl Boyu Gençlere Hizmet Veriyor

KAYAKLI KOŞU VE BIATLON TESİSLERİ YAZ AYLARINDA DA KULLANILACAK

Erzurum’daki kayaklı koşu ve biatlon tesisleri, sadece kış aylarında kullanılmakla kalmayıp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı projeyle yılın her ayında aktif hale getiriliyor. Bu projeyle birlikte tesisler, atıl kalmaktan kurtuluyor ve gençlere yaz aylarında eğlenme ve öğrenme imkanı sunuyor. 2011 yılında düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen tesisler, 160 hektar arazi üzerinde bulunuyor ve kış aylarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları” programını düzenliyor. Bu program kapsamında, farklı şehirlerden gelen 16-25 yaş arası gençler tesislerde misafir ediliyor. Erzurum Aşkale Kandilli Gençlik Kampı olarak dönüştürülen alan, hazirandan ekim sonuna kadar yaklaşık 2000 erkek ve kız kafileyi ağırlayacak. Gençler, 4 gün boyunca şehrin tarihi ve turistik noktalarını gezerek hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, tesisin yaz aylarında da gençlere hizmet verdiğini ifade ederek, “İlk olarak sadece kış aylarında sporculara hizmet vermek için kurulmuştu. Şu an yılın 12 ayı gençlerimizin hizmetinde” dedi. Çakmur, gençlik kamplarının medeniyet, tarih ve kültür teması altında gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Her hafta Türkiye’nin farklı şehirlerinden 80 genç kampa katılıyor. Burada edindikleri deneyimleri arkadaşlarına aktaracaklar” diye ekledi.

Üç yıldır gençlik kamplarında liderlik yapan Burakhan Özmen, katılan gençlerin birçok etkinliğe dahil olduğunu ve dolu dolu zaman geçirdiğini belirtti. Gençlik lideri Mert Bostan, şehir içi turların yanı sıra tesis içinde de pek çok spor aktivitesi düzenlendiğini, gençlerin burada güzel arkadaşlıklar kurduğunu anlattı. Muş’tan kampa katılan Arda Keskin ise, “Daha önce hiç Erzurum’a gelmemiştim. Kampa katıldığım için çok mutluyum. Yeni insanlarla tanıştık. Gelecek yıllarda da gelmek istiyorum” şeklinde konuştu.