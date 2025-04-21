Erzurum’daki Kuş Cenneti Güzelleşiyor

KUŞ CENNETİ’NDEN GÖÇ YOLUNA

Erzurum’da bir süredir devam eden yağmur ve dağlardaki eriyen kar suları, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 bin 632 hektarlık alanı ‘Kuş Cenneti’ haline dönüştürdü. 300 kuş türünün gözlemlendiği bölge, Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen ‘Erzurum’un kanatları’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan asker, öğrenci ve birçok kişi, dürbünlerle kuşları gözlemledi. Katılımcılar, gün sonunda ‘Kuş Cenneti’nde çevreye rastgele atılan çöpleri toplayarak bir bahar temizliği gerçekleştirdi.

TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİNE KATILIM

Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki ‘Kuş Cenneti’nde, 49’uncu Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği tarafından ‘Erzurum’un kanatları’ etkinliği düzenlendi. Kent merkezinden otobüslerle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yakutiye ilçesinde bulunan Kösemehmet Mahallesi kırsalına götürülen katılımcılara, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Katılımcılar, fotoğraf makineleri ve dürbünlerle ilginç kuş türlerini gözlemleyip fotoğraflar çekti.

KORUMA ALTINDAKİ ALANLARIN ÖNEMİ

Etkinliğe rehberlik eden Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Orman Mühendisi Selçuk Karakaş, “Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, 8 bin 632 hektarlık bir alana sahip. Burası 2018 yılında koruma altına alındı ve Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edildi. Alan, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde birçok göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İlkbahar aylarında suyla dolan yüzey, kuşlar için önemli bir yaşam alanı oluşturuyor. Daha önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 300 kuş türü tespit edilmiştir” dedi.

Etkinliğin yapıldığı alanın önemi üzerine konuşan Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Sevindi, Erzurum Ovası’ndaki sulak alanda toplumun her kesimindeki kişilerle kuş gözlemleme yaparak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kuş Cenneti’nin büyük bir göç yolunun üzerinde olduğunu ve göçmen kuşların yüzyıllardır kullandığı bir rota olduğunu vurgulayan Sevindi, “Kuşlar, Doğu ve Batı Afrika’dan başlayarak Hatay üzerinden Türkiye’ye girip Erzurum’a kadar geliyor ve daha sonra kuzeydoğu yönünde kenti terk ediyorlar. Şu an gelen türlerimiz 1 hafta ile 12 gün arasında Erzurum’da kalacaklar ve biz onları gözlemleyeceğiz. Erzurum Ovası, 1800 metre rakımlı ve dört tarafı dağlarla çevrili. Bu yükseklik, sulak alanları ve ekosistemi buralarda çekiyor. Bunun farkındalığını oluşturup çeşitliliği artırmayı amaçlayan bir etkinlik düzenledik” şeklinde konuştu.

ÇEVRE TEMİZLİĞİNE YÖNELİK BİR ADIM

Kuş gözlem etkinliğine üç çocuğuyla katılan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Hatice Aydın, “Çocuklarımla katıldığım kuş gözlem etkinliğinde çok ilginç kuşları canlı olarak gördüm. Etkinliğin sonunda, kuş cenneti olarak bilinen fakat kara yolunun hemen kenarında olması sebebiyle çevreye atılan çöpler olduğunu tespit ettik. Katılımcılar ile birlikte bu çöpleri toplayarak çevremizi temizledik ve kuşlar için güzel bir alan bırakmış olduk” ifadelerini kullandı.