Erzurum’daki Kuş Sayısı Belirgin Şekilde Artıyor

KUŞ SAYISINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Erzurum’un sulak alanlarını ziyaret eden kuş sayısında belirgin bir artış yaşandı. Yaklaşık 825 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Erzurum Ovası’nın yüzde 10’unu kaplayan sulak alanlar, mevsim geçişlerinde ve yaz aylarında çok sayıda kuşun uğrak noktası oluyor. Yaklaşık 2 bin rakımdaki sulak alanlar, kıl kuyruklu ördek, angut, akbaba, kartal, doğan ve kızıl şahinin de olduğu 311 kuş türünü barındırıyor. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Cemal Sevindi, “Sulak alanlar tüm canlılar için önemlidir” diyerek, Erzurum’un geniş sulak alanlara sahip olduğunu belirtirken, bu alanların gelecekte de hayati bir unsur olacağını ifade etti. Sevindi, “Erzurum genelinde 311 kuş türü tespit edildi.” dedi.

KUŞLARDA GÖÇ VE TERCİHLER

Sevindi, kente gelen kuş türlerinde gelecekte artış beklendiğini aktararak, “Son 8 yıl içinde kent sıcaklık değerlerinin düştüğünü gözlemledik. Bu soğumayla birlikte açık toprak yüzeyleri ve bitki örtüsünde gelişmeler yaşanıyor.” dedi. Erzurum’un serin havasının kuşların tercihlerini olumlu etkilediğini dile getiren Sevindi, “Serinleme ve bitki örtüsündeki gelişmelerle kuşlar Erzurum Ovası’nı daha çok tercih etmeye başladı. Tür sayımızda artış gözlemlenmiyor ama birey sayısında bir artış var. Bunun sebebini alandaki serin iklime bağlıyoruz. Türkiye genelinde sıcaklıklar 50 derecelere ulaşırken, Erzurum’da en yüksek sıcaklık 30 dereceyi geçmiyor” ifadelerini kullandı.

YIĞILMA VE SAYILARDAKİ ARTIŞ

Kuş sayılarındaki artışta yırtıcı kuşlarda da düşüş gözlemlendi. Sevindi, “Kızıl şahinler 2008 yılında 100-130 civarında sayılan birey sayısı şu anda 200’ün üzerinde. Kıl kuyruklu ördek sayısı ise 2008’de 11 bin seviyelerinde iken, şu anda 13-14 binlere yaklaşıyor. Angut sayısı da 8-9 bin iken, günümüzde 11-12 bini aşmış durumda.” şeklinde konuştu. Bu birey sayısındaki artışın son 8 yıl içinde gerçekleştiğini kaydeden Sevindi, “Önceki yıllarda kuş sayıları 20 bine yaklaşırken şimdi 30-35 binlere ulaştı. Bu sayıları düzenli yapılan sayımlarla belirliyoruz ve geçmiş yıllarla kıyaslayarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunuyoruz. Gelecek yıllarda kuşların Erzurum’u daha çok ziyaret etmenin sonucunda tür listesini zenginleştirebileceğiz” ifadelerini kullandı.

GÖÇ YOLU OLARAK ERZURUM

Araştırmalar, Erzurum’un göç yolu olarak Afrika’dan gelen kuşlar için önemli bir geçit olduğunu ortaya koyuyor. Şu anda Kafkasya’da bulunan bu kuşların, Ekim’den Kasım’a kadar buradan dönüşe geçeceği ve yavruladıkları için daha fazla gruplar halinde konaklayacakları tahmin ediliyor.