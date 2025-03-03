Erzurum Defterdarı’ndan TOBB Üyesine Ziyaret

VERGİ HAFTASI KAPSAMINDA ZİYARET

Vergi Haftası sebebiyle, Erzurum Defterdarı Selahattin Atabek, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, 2024 yılı tahakkuk tahsilat oranında Erzurum’un Türkiye genelinde 3. sırada bulunması sebebiyle Defterdar Atabek, Erzurumlu iş insanları adına Başkan Özakalın’a teşekkür etti.

VERGİ DENETİMLERİNİN YAKLAŞIMI

Başkan Özakalın, ekonomik koşulların zorlu olduğu bu dönemde, vergi denetimlerinin Erzurumlu iş insanlarını ve ticari hayatı olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde, daha ılımlı bir yaklaşımla yapılması gerektiğini ifade etti. Bu noktada temennilerini Defterdar Atabek’e iletti.

HEDİYELER VE GÖRÜŞMENİN SONU

Görüşmenin sonunda, Başkan Özakalın, Defterdar Atabek’e ETSO Tarih Kitabı ve 2034’e Doğru Erzurum Çalıştayı Strateji Rehberi adlı kitapları hediye etti. Defterdar Atabek ise teşekkür amacıyla Başkan Özakalın’a çiçek takdim etti. Görüşme, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.