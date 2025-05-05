Erzurum Din Görevlileri Derneği Olağan Kurulunda Kaçar Seçildi

GENEL KURULUN GÖSTERİLEN İLGİYLE GERÇEKLEŞmesi

Erzurum Din Görevlileri Derneği’nin 23. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yoğun bir katılımla yapıldı. Ulu Cami İmam Hatibi ve mevcut başkan olan Emrullah Kaçar, başkanlık seçiminde yeniden adaylık göstererek güven tazeleyip tekrar göreve seçildi. Toplantı, Başkan Kaçar’ın katılımcılara hitap ettiği selamlama konuşmasıyla başladı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Emrullah Kaçar, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları vererek din görevlilerinin toplumsal sorumluluklarına vurgu yaptı. Dayanışmanın önemine dikkat çeken Kaçar, güçlü bir dayanışma çağrısında bulundu. Kurulun divan başkanlığını üstlenen Ulu Cami İmam Hatibi Abdulkadir Düzenli ise genel kurul süreç ve işleyişi hakkında delegelere bilgi aktardı.

SEÇİM SÜRECİ VE YENİ YÖNETİM KURULU

Seçim bölümüne geçildiğinde, tek aday olarak gösterilen Emrullah Kaçar, üyelerin desteğini alarak dördüncü kez başkan seçildi. Seçim sonrası coşku içinde bir teşekkür konuşması yapan Kaçar, din görevlilerinin haklarını her daim savunmaya devam edeceğini ve destek olmaktan onur duyduğunu ifade etti. Bu konuşma, salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Emrullah Kaçar; Yönetim Kurulu Üyeleri: Hikmet Daştan, İdris Arasoğlu, Ahmet Akçay ve Hikmetullah Doğan.