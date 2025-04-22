Erzurum Emniyet, Kreşleri Ziyaret Etti

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK EKİPLERİ ZİYARETLERDE BULUNDU

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, anaokulu ve kreşleri ziyaret etti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, bu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Personelleri olarak, Emniyet Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl Dönümü Münasebetiyle İlimiz genelinde Anaokulu ve Kreşlerimizden gelen talepler doğrultusunda, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında 12 ayrı Anaokulu ve Kreşimizde Meslek Tanıtımı yanı sıra 778 Öğrencimize Temel Güvenlik Konularında Bilgilendirme yapılmıştır” ifadelerine yer verdi.

MESLEK TANITIMI VE GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

Açıklamada, yapılan ziyaretlerin anaokulu ve kreşlerden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Ekipler, 10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde çocuklara güvenlik konularında bilgi verirken, aynı zamanda polis mesleğini tanıtarak genç nesillerin polislik hakkında farkındalık kazanmasını sağladı.

ÇOCUKLARA POİLİSİN ROLÜ ANLATILDI

Bu girişim, çocukların güvenli bir ortamda büyümeleri ve polisle olan ilişkilerini güçlendirerek, toplumda ki güvenlik anlayışını geliştirme amacını taşıyor. Eğitimler sayesinde, çocuklara polisin toplumdaki rolü ve güvenlik konuları hakkında bilgi vererek, geleceğin temellerini atmayı hedefliyor.