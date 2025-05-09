Haberler

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Devam Ediyor

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği, öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ekipleri, terör örgütlerinin eleman teminine karşı önlemler almak, terör konusunda farkındalığı artırmak, şiddete varan aşırılıkları önlemek, gençlerin milli ve manevi duygularını güçlendirmek, devlete bağlılıklarını artırmak ve milli birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek amacıyla “Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesini hayata geçirdi.

ÖĞRENCİLERE BİLGİ VERİLDİ

Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme konferansları ile toplamda 900 öğrenciye ulaşıldı. Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 200, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 200, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 300 ve Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 200 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerde öğrencilere broşür ve kitap ayracı dağıtıldı ve kek ile meyve suyu ikram edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri', üniversite ve lise öğrencilerinin ilgisiyle tamamlandı. Etkinlikte çeşitli bakanlıklar ve medya organları gençlerle bir araya geldi.
Haberler

Gözaltı Sayısı Üç Oldu

Kızıltepe'de öğretmen Abdurrahim Yılmaz'ın cinayetinde şüpheli İ.E. ile birlikte kardeşi F.E. ve babası K.E. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.