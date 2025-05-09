Erzurum Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Devam Ediyor

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği, öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ekipleri, terör örgütlerinin eleman teminine karşı önlemler almak, terör konusunda farkındalığı artırmak, şiddete varan aşırılıkları önlemek, gençlerin milli ve manevi duygularını güçlendirmek, devlete bağlılıklarını artırmak ve milli birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek amacıyla “Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesini hayata geçirdi.

ÖĞRENCİLERE BİLGİ VERİLDİ

Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme konferansları ile toplamda 900 öğrenciye ulaşıldı. Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 200, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 200, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 300 ve Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 200 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. Etkinliklerde öğrencilere broşür ve kitap ayracı dağıtıldı ve kek ile meyve suyu ikram edildi.