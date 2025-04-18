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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Uyardı, Dikkatli Olun

DOLANDIRICILIK OLAYLARINA DİKKAT

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne ait ekipler, artan dolandırıcılık olaylarına karşı halkı uyanık ve dikkatli olmaya davet ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda artan dolandırıcılık konularında vatandaşlarımızın daha duyarlı, dikkatli ve bilinçli olmaları, suç unsurları ve suçlularla mücadele kapsamında yaşanabilecek muhtemel olayların önceden önlenmesi ve azaltılması amacıyla Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından Dadaşkent bölgesinde dolandırıcılık konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir” ifadesi yer alıyor.

BİLİNÇLİ OLUNMASI GEREKEN BİR KONUM

Bu bilgilendirme faaliyetleri, dolandırıcılık vakalarının artış göstermesi nedeniyle toplumun daha dikkatli olmasını sağlamak amacıyla yapılıyor. Ekipler, bu konuda vatandaşların bilgi düzeyini artırmak ve böylece oluşabilecek mağduriyetleri en aza indirmek için çalışmalara devam ediyor.

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