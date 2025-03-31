Erzurum Emniyeti Bayram Önlemlerini Artırdı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEDBİRLERİ ARTIRDI

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla hem kent merkezi hem de dış ilçelerde güvenlik tedbirlerini artırdı. Şehir merkezinde günlük olarak 18 amir sınıfı personel, 185 trafik personeli, 156 genel hizmet personeli, 78 motorize ekip, 115 çevik kuvvet unsuru, 30 yaya devriye personeli, 160 büro personeli (takviye) ile 4 uygulama noktası ve 5 polis merkezi amirliği ile toplamda 723 personel görev yapıyor.

Dış İLÇELERDE DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Dış ilçelerde ise güvenlik için 34 amir sınıfı personel, 53 trafik personeli, 163 genel hizmet personeli ve 40 ekip, 60 çarşı ve mahalle bekçisi, 17 uygulama noktası ve polis merkezi amirliği ile toplam 460 personel görev alıyor. Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı süresince güvenliğiniz için 7/24 sahadadır” denildi.