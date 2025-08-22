Erzurum Festivali’nde Derya Uluğ Konser Verdi

ÜNLÜ ŞARKICI DERYA ULUĞ’DAN UNUTULMAZ KONSER DENEYİMİ

Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri süresince sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ, dinleyicilerine eşsiz bir konser deneyimi sundu. Derya Uluğ, Erzurum etkinlik ve miting alanında gerçekleştirdiği konserle on binlerce hayranıyla buluştu. Sanatçı, “Nefes”, “Okyanus”, “Canavar” gibi hit parçalarının yanında, Erzurum’a özel hazırladığı repertuvarında “Sarı Gelin” ve “Nar Tanesi” gibi geleneksel türkülere de yer verdi. Ayrıca, merhum Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ın “Çare Gelmez” ve “Erzurum’a Gel” şarkılarını da seslendiren Uluğ, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

DUYGUSAL ANLAR VE TOPLUMSAL MESAJLAR

Konser sırasında dev ekrana, katledilen kadınlar, gençler ve çocukların fotoğrafları ile Gazze’de yaşanan vahşetten görüntüler yansıtıldı. “Sana Çıkıyor Yollar” şarkısını seslendiren Uluğ, “Gücümün, sesimin yettiği her yerde aynı konulara parmak basmaya devam edeceğim. Bu ülkede çocukların, bebeklerin, kadınların, genç kızların, genç delikanlıların, hayvanların ve Gazze’de zulme uğrayan, sadece savaştan dolayı değil şimdi de açlıkla sınanan bütün zulme uğrayanların sesi olacağız. Yürekten söylüyorum bunları. Artık hep birlikte toplum olarak bu acıları hissetmemeyi diliyorum. Mutlu olmayı diliyorum. Kimse yok yere bu hayattan koparılmasın istiyorum. Koparıldıkça da biz buna karşı ses çıkarmaya devam edeceğiz,” şeklinde konuştu. Dinleyiciler ise Uluğ’a, “Erzurum seninle gurur duyuyor” tezahüratıyla yanıt verdi.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NE TEŞEKKÜR

Ünlü sanatçı, “İnanılmaz bir kalabalık. Biz yıllar önce Erzurum’a gelmiştik. Böyle bir açık hava konserine ilk defa geliyoruz. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Sizlerle bizi buluşturduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür Yolu Festivali’nde emeği geçen herkese kocaman bir alkış istiyorum,” dedi. Bu ifadelerle etkinliğin duygusal atmosferine katkıda bulunan Uluğ, Erzurum’dan ayrılmadan önce bu deneyimi unutulmaz kılan tüm hayranlarına teşekkür etti.