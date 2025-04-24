Erzurum Gençlik Müdürü Başarı Diledi

BAŞARILAR DİLENDİ

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 8 ilçeye yeni ilçe müdürü olarak atanan mesai arkadaşları ile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne atanmış Metin Günay’a başarı dileklerini iletti. Yeni ilçe müdürleri ile daha önce görevine başlayan Yakutiye İlçe Müdürü İkram Sönmez, Horasan İlçe Müdürü Muhammet Karakelle ve Narman İlçe Müdürü Fetullah Söğüt’ün katıldığı toplantıda Çakmur, Spor Şube Müdürü Ömer Karslı ile birlikte yeni atanan ilçe müdürlerine destek mesajı verdi. Toplantıda Tortum ilçe müdürlüğüne atanan Dursun Altunışık, Hınıs İlçe Müdürlüğüne atanan Mahmut Çağlayan, Uzundere Ilçe Müdürlüğüne atanan Hikmet Palandöken, Tekman İlçe Müdürlüğüne atanan Fatih Arslan, Şenkaya İlçe Müdürlüğüne atanan Zafer Kavcı da yer aldı.

İLÇE MÜDÜRLERİNE GÜVEN

Çakmur, ilçe müdürlerinin görev yaptıkları bölgelerde kendilerinin en önemli temsilcileri olduğunu belirtti. “Artık ilçelerde de teşkilatlandık. Sizlere güvenimiz tam. İlçe müdürlüğü bir tramp noktası ve önü açık, onun için o koltuğu hakkıyla temsil edin. Sizler bizim ilçelerdeki temsilcilerimizsiniz. Sizlere güvendiğimiz için referans olduk. Erzurum GSİM tüm ilçeleriyle birlikte top yekun bir kurum oldu” dedi.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Çakmur, bu süreçte kendilerine destek olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdurrahim Fırat ve AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu’na teşekkürlerini iletti.