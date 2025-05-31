Erzurum Genel Kurulu’nda Gerginlik Yaşandı

GERGİN BAŞLANGIÇ

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın 25’inci Seçimli Olağan Genel Kurulu, olaylı anlara sahne oldu. Genel kurulda divan başkanlığının belirlenmesi esnasında yaşanan tartışma hızla yumruklu kavgaya dönüştü. 25’inci Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun ilk gününde başkanlık için 3 adayın yarışacağı belirtilirken, divan başkanının seçimi öncesinde salonda gergin anlar yaşandı.

TARTIŞMANIN NEDENLERİ

Figen Kat ve Zeki Akalın’ın divan başkanlığı için aday gösterilmesinin arkasından çıkan tartışmalar kısa zamanda kavgaya dönüşünce, genel kurulda oy kullanan delegeler araya girerek durumu yatıştırdı. Sonunda divan başkanlığı için ortak bir mutabakata varılarak Turgut Aktaş’ın seçilmesi kararlaştırıldı.

BAŞKANLIK YARIŞI

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın 25’inci Seçimli Olağan Genel Kurulu’na başkanlık için Mesrur Köseoğlu, Aykut Özbek ve Erol Ağsakallı adaylığını koydu. Bugün yapılan genel kurulun ilk gününde faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi planlanıyor. Yarın ise başkanlık için oy verme işlemi gerçekleşecek.