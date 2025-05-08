Erzurum GSİM Bilgi Yarışması Düzenledi

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YENİ YARIŞMASI

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sürekli olarak yenilikçi projelere imza atıyor. Spor Hizmetlerinde önemli bir başarı gösteren Erzurum GSİM, bu kez antrenörlerini Kahoot Bilgi Yarışması ile bir araya getirdi. Yarışma, doğru cevaplar veren antrenörleri ödüllendirerek eğlenceli bir ortamda bilgi yarışı düzenledi.

KAHOOT BİLGİ YARIŞMASININ ÇEKİŞMESİ

Yarışma, Erzurum GSİM Sporcu Kamp Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi ve katılım Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile oldu. Antrenörler, branşlarına yönelik sorulara doğru yanıt vermek için mücadele etti. Bu yarışmada, spor branşlarıyla alakalı soruların yanı sıra sporcu beslenmeleri, antrenman bilgisi ve genel kültür konularında da toplamda 15’er soru soruldu. Başarılı antrenörler hediyelerle ödüllendirildi.

Yarışmada, doğru yanıtlar veren antrenörlerden Cengizhan Dönmez ve Muhammed İrfan Çintimar, ödüllerini aldı. Yarışmaya, Spor Şube Müdürü Ömer Karslı, Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya ve Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İkram Sönmez de katıldı. Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, antrenörlere ödüllerini takdim ederken, “GSİM olarak İl Müdürü Levent Çakmur öncülüğünde ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz spor hizmetlerinde Türkiye bir numarası olmak. Bunun için çalışıyoruz. Antrenörlerimizle değerlendirme toplantılarının yanı sıra, bu tür bilgi yarışmalarıyla da onların bilgilerini taze tutuyoruz. Başarılı olan tüm antrenörlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.